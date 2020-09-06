İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Türkiye-Azerbaycan mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye ve Azerbaycan, son dönemde ikili ilişkilerin kazandığı büyük ivme ile “Bir Millet, İki Devlet” söyleminin sadece slogandan ibaret olmadığını tüm dünyaya gösteriyor. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz önümüzdeki dönemde de inşallah güçlenerek devam edecek." ifadeleriyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.