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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Türkiye-Azerbaycan mesajı

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Giriş: 06.09.2020 22:38
Güncelleme:06.09.2020 22:43
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye ve Azerbaycan, son dönemde ikili ilişkilerin kazandığı büyük ivme ile “Bir Millet, İki Devlet” söyleminin sadece slogandan ibaret olmadığını tüm dünyaya gösteriyor. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz önümüzdeki dönemde de inşallah güçlenerek devam edecek." ifadeleriyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Türkiye-Azerbaycan mesajı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Türkiye-Azerbaycan mesajı
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