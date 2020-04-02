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02.04.2020

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı |Video

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdğoan'ın başlattığı #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasıyla ilgili resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınladı. Altun'un, "Evlat kokusu, cennet kokusudur! Evlatlarımızın gülümsemesinde bugünlerin neşesi, yarınların umudu saklıdır. Zor günlerde birlik ve beraberliğimizi gösteren en güzide katılımcılarımıza selam olsun." mesajıyla yayınladığı video kısa sürede yoğun etkileşim aldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdğoan'ın başlattığı #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasıyla ilgili resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınladı.

Altun'un, "Evlat kokusu, cennet kokusudur! Evlatlarımızın gülümsemesinde bugünlerin neşesi, yarınların umudu saklıdır. Zor günlerde birlik ve beraberliğimizi gösteren en güzide katılımcılarımıza selam olsun." mesajıyla yayınladığı video kısa sürede yoğun etkileşim aldı.

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