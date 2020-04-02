- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
- EBA TV
ANA SAYFA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı |Video
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdğoan'ın başlattığı #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasıyla ilgili resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınladı. Altun'un, "Evlat kokusu, cennet kokusudur! Evlatlarımızın gülümsemesinde bugünlerin neşesi, yarınların umudu saklıdır. Zor günlerde birlik ve beraberliğimizi gösteren en güzide katılımcılarımıza selam olsun." mesajıyla yayınladığı video kısa sürede yoğun etkileşim aldı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdğoan'ın başlattığı #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasıyla ilgili resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınladı.
Altun'un, "Evlat kokusu, cennet kokusudur! Evlatlarımızın gülümsemesinde bugünlerin neşesi, yarınların umudu saklıdır. Zor günlerde birlik ve beraberliğimizi gösteren en güzide katılımcılarımıza selam olsun." mesajıyla yayınladığı video kısa sürede yoğun etkileşim aldı.
Evlat kokusu, cennet kokusudur!— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 2, 2020
Evlatlarımızın gülümsemesinde
bugünlerin neşesi, yarınların umudu saklıdır.
Zor günlerde birlik ve beraberliğimizi gösteren en güzide katılımcılarımıza selam olsun.#bizbizeyeterizTürkiyem🇹🇷 pic.twitter.com/9cIhbn2GZk
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.