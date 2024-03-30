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İlçe başkan adayları çalışmalarını sürdürüyor: Kentsel dönüşümü Murat Kurum ile halledeceğiz

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 09:59
2024 yerel seçimleri geldi çattı. AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Bahçelievler, Kartal ve Üsküdar'ın adayları seçmene vaatlerini A Haber'e anlattı.
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