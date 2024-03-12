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İftara giden aile can verdi! Tabelaları dikkate almadılar kaza kaçınılma oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.03.2024 17:48
İstanbul Bakırköy’de üst geçide takılan tır, otomobilin üzerine devrilmiş, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti. İfadesinde "tabelalara dikkat etmedim" diyen tır şoförü tutuklandı. Öte yandan, aynı üst geçidin altında daha önce defalarca kez kaza yaşandığı öğrenildi. İşte detaylar...
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