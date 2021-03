İçişleri Bakanlığından "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından valiliklere Kovid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre, kolluk kuvvetlerince yürütülen faaliyetlere kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek odalarının desteği sağlanacak. Dinamik Denetim Süreci'nde kolluk birimleri ve denetim ekipleri, rehberlik edici faaliyette bulunacak. Valilerce salgının seyrini etkileyen her türlü faktör analiz edilecek ve İl Salgın Risk Azaltma Planı ivedilikle hazırlanacak.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 'Dinamik Denetim Süreci' konulu genelge gönderdi. Genelgede kontrollü normalleşme dönemi olarak tanımlanan bu sürece dair temel usul ve esasların, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 1 Mart 2021 günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'de belirlendiği hatırlatıldı. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre, iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyelerinin risk gruplarına göre belirlendiği ifade edildi.



Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için; temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının önemi kadar denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliğinin büyük bir etken olarak görüldüğü vurgulandı.



YENİ SÜREÇ YARIN BAŞLIYOR



Genelgede 04 Mart 2021 Perşembe gününden itibaren yeni ve yoğunlaştırılmış bir süreçle ülke genelinde denetim seferberliği başlatılacağının altı çizilerek, yeni dinamik denetim sürecinin temel usul ve esasları şu şekilde sıralandı:



Denetim faaliyetlerine; tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarının azami seviyede destek (personel, araç, malzeme vb.) vermesi sağlanacak. Bu denetimlerde teknolojik imkânlardan üst düzeyde istifade etmek suretiyle denetimlerin etkinliği ve kapasitesi artırılacak. Vali ve kaymakamlarca, her bir il/ilçe müdürünün (milli eğitim müdürü, tarım ve orman müdürü, gençlik ve spor müdürü, defterdar/mal müdürü vb.) başkanlığında kolluk ve diğer kamu personelinden oluşan genel denetim ekipleri teşekkül ettirilecek. Bu ekiplerin vali, vali yardımcısı, kaymakamlar ve il/ilçe müdürlerinin başkanlığında düzenli olarak her gün sahada denetim yapması sağlanacak.



DİNAMİK DENETİM MODELİ UYGULANACAK



İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde bulunan İşyeri Denetim Ekipleri ve Mahalle Denetim Ekiplerine, belediye/il özel idaresi, meslek odaları, iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip kamu personeli ile Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetmenlerinden oluşturulan yeni denetim ekipleri dahil edilecek ve dinamik denetim modeli uygulanacak. Her bir belediyede bulunan zabıta personelinden (her bir ekip asgari üç zabıta personelinden) oluşacak şekilde yeteri kadar denetim ekibi oluşturularak. 'Belediye Denetim Ekibi' olarak İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) bünyesine dahil edilecek. Aynı zamanda il özel idareleri personelinden (her bir ekip asgari üç personelden) oluşacak şekilde ve her bir ilçeye asgari bir ekip düşecek şekilde ekipler oluşturularak 'İl Özel İdaresi Denetim Ekibi' olarak İSDEM bünyesine dahil edilecek. Belediye zabıtası ve il özel idaresi personelinden oluşturulan ekipler sorumluluk sahasında bulunan bütün iş yerlerini haftalık olarak denetleyecek ve İSDEM'e raporlayacak.



Ekipler salgınla mücadele tedbirlerine uyumun temin edilmesi için bilinçlendirme faaliyetleri yürütecek. Tespit edilen aksaklıklar konusunda mevzuatlarına göre işlem tesis edecek ve salgınla mücadele tedbirlerine aykırı uygulamaların tespiti halinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince yaptırım uygulanması için mülki idare amirine bildirimde bulunacak. İl ve ilçelerde bulunan meslek odaları veya bunlara bağlı alt odalar bünyesinde üyelerinin denetimi amacıyla yeteri kadar denetim ekibi oluşturulacak ve 'Oda Denetim Ekibi' olarak İSDEM bünyesine dahil edilecek. Meslek odaları denetim ekipleri haftada en az bir kez il/ilçe sınırları içerisindeki üyelerinin iş yerlerini denetleyerek gerekli rehberlik faaliyetlerini yürütecek ve aykırı tedbirlerde oda mevzuatı çerçevesinde işlem tesis ederek yapılan denetimleri İSDEM'e haftalık olarak raporlayacak. Valilik ve kaymakamlıklar tarafından iş güvenliği uzmanlığı sertifikasını haiz kamu personelinden ekipler oluşturularak bu ekipler aracılığıyla il/ilçelerde kanun kapsamında olan veya olmayan tüm iş yerlerinin salgınla mücadele tedbirlerine uyumunu sağlamaya yönelik bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek ve salgınla mücadele tedbirlerine aykırı uygulamaların tespiti halinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince yaptırım uygulanması için mülki idare amirine bildirimde bulunacak.



GIDA ÜRETİM VE SATIŞ YERLERİ İÇİN GIDA DENETMENLERİ OLUŞTURULACAK



Tarım ve Orman Bakanlığının il ve ilçe teşkilatlarında görev yapan gıda denetmenlerinden ekipler oluşturarak bu ekipler aracılığıyla il/ilçedeki gıda üretim ve satış yerleri salgınla mücadele tedbirlerine uyum yönünden denetlenecek, tespit edilen hususlara ilişkin olarak mevzuatında öngörülen yaptırımlar uygulanacak ve salgınla mücadele tedbirlerine aykırı uygulamaların tespiti halinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince yaptırım uygulanması için mülki idare amirine bildirimde bulunulacak.