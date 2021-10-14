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İçişleri Bakanı Süleymen Soylu: Sosyal medyada manipule edenlerin yüzde 69'u bot hesaplardır

DHA
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Giriş: 14.10.2021 16:15
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Galata Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Soylu 'siyasi cinayetler' tartışmasına ilişkin, 'Bir siyasi cinayetler tartışması vardı. Buradan Türkiye'ye sesleniyorum. Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplardır. Dünyada bunu birkaç yabancı yapar bir de biz yaparız. Yine buradan söyleyeyim dünyadaki tüm ülkelerle yarışmaya hazırız' ifadelerini kullandı.
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