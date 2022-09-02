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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş'ın Bulgaristan'da yakalanmasına ilişkin açıklama

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.09.2022 11:48
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş'ın Bulgaristan'da yakalanmasına ilişkin açıklama: "İade konusunda iki türlü yöntem vardır, bir deport yöntemi, deport edebilirler, ikincisi de mahkeme süreci. Deport yöntemi bizim için daha basit bir süreç, mahkeme süreci biraz daha uzun bir süreç ama biz iki süreci de takip ediyoruz"
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