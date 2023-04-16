16 Nisan 2023, Pazar
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bayrampaşa'da sahur programında konuştu: Tunceli'de terörist kalmadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Bayrampaşa teşkilatının sahur programına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Soylu "Geçen ay etkisiz hale getirdiklerimizle beraber Tunceli'de terörist kalmadı. Orayı da temizlemiş olduk" dedi.