İBB'nin sansürlediği oyunlar 'perde' diyecek | Video

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin repertuarından çıkardığı tiyatro oyunları, ilçe belediyelerinde oynanacak. Reis Bey, Mavi Kuş ve Aşk Bir Zamanlar adlı tiyatro oyunlarını Sancaktepe Belediyesi seyirciyle buluşturacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin repertuarından çıkardığı tiyatro oyunları, ilçe belediyelerinde oynanacak. Reis Bey, Mavi Kuş ve Aşk Bir Zamanlar adlı tiyatro oyunlarını Sancaktepe Belediyesi seyirciyle buluşturacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni yönetimi şehir tiyatrolarında şimdiye kadar sahnelenen Necip Fazıl Kısakürek'in Reis Bey, Mustafa Kutlu'nun Mavi Kuş'la İskender Pala'nın Aşk Bir Zamanlar oyunlarını yeni sezon repertuarlarından çıkartmıştı. 3 oyun da muhafazakar isimler tarafından kaleme alınmış bu da sansüre uğradıkları yönünde tepkiye neden olmuştu. Şehir tiyatrolarının repertuarından çıkarılan oyunlar kapalı gişe oynanıyordu.