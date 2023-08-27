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İBB’den ağaç katliamı! Maltepe Meydan Projesi için 17 çam ağacı kesildi

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Giriş: 27.08.2023 18:32
İstanbul Maltepe Meydan Projesi için geçtiğimiz günlerde bir kafeden yol genişletmesi için yer isteyen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, 17 ağacı acımadan kesti. Maltepe'nin yıllarca nefes almasını sağlayan ağaçların kesilmesine Maltepe halkı tepki gösterdi.
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