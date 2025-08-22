İBB oruşturmasında yeni gelişme! İtirafçıları tehdit mi ediyorlar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında kritik gelişme yaşandı. Etkin pişmanlıktan yararlanan Ertan Yıldız ve Aziz İhsan Aktaş için ev hapsi kararı kaldırıldı. Aydın’da ise CHP’li Bülent Tezcan’ın ailesinin belediyedeki etkisi ve 6 milyarlık rant planı gündemdeki yerini koruyor. İstanbul’daki dosya kurultay tartışmalarına da yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN