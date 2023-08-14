14 Ağustos 2023, Pazartesi
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İBB çalışanları eylemde
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sözleşmeli çalışanların mart ayında alacakları zam mayıs ayına ertelendi. Ancak aldıkları yüzde 27'lik zam oranı beklentilerini karşılamayınca belediye binası önünde eylem başlattılar. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek o noktadan detayları aktardı.