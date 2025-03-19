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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Emniyet’e getirildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Emniyet’e getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 19.03.2025 10:13
Güncelleme:19.03.2025 10:13
Suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticilerinden biri konumunda bulunduğu öne sürülen şüphelilerden Murat Ongun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Emniyet’e getirildi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Emniyet’e getirildi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Emniyet’e getirildi
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