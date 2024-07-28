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HÜRJET İstanbul semalarında

HÜRJET İstanbul semalarında

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2024 15:13
Türkiye’nin yerli üretim uçaklarından HÜRJET, İstanbul semalarında görüntülendi. İşte o görüntüler...
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HÜRJET İstanbul semalarında
HÜRJET İstanbul semalarında
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