Hollandalı elçi Dışişleri’ne çağırıldı

İsveç'in ardından Hollanda'da ırkçı bir provokasyona imza atılmış İslam ve göç karşıtı söylem ve eylemleriyle bilinen pegida hareketinin Hollanda'daki lideri, Kur'an-ı Kerim'e saldırmıştı. Hollanda Büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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