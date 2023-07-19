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Hollanda ambargoyu kaldırdı! Savunma sanayisinde Türkiye'ye kısıtlama uygulanmayacak

A Haber
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Giriş: 19.07.2023 14:40
Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlıyor. Hollanda, Türkiye'ye silah ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu. Amsterdam'dan son durumu A Haber muhabiri Fatih Özyar anlattı.
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