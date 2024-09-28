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Hizbullah’tan Nasrallah misillemesi! Roketler ateşlendi

Hizbullah’tan Nasrallah misillemesi! Roketler ateşlendi

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.09.2024 14:40
Dün İsrail’in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı hedef alan saldırıların ardından Hizbullah’tan misilleme geldi. Roketler peş peşe ateşlendi. Detaylar Hayfa’da bulunan A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
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