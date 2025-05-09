Hindistan – Pakistan hattında ipler koptu! Hindistan sivilleri hedef aldı

Hindistan - Pakistan hattında uzun süredir devam eden gerilimde ipler koptu. Taraflar karşılıklı topçu ateşine başladı. Maalesef daha kötüsü de yolda. Çünkü iki ülkeden de sert ve tehditkar açıklamalar peş peşe geliyor. Türkiye, Pakistan'ın önemli bir dostu ve müttefiki. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le telefonda görüştü. Başkan Erdoğan "Gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz" dedi.

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