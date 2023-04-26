26 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları "Her gebeye bir ebe" projesi

"Her gebeye bir ebe" projesi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.04.2023 15:58
"Her gebeye bir ebe" projesi geliyor. anne dostu hastane sayısı artırılacak. AK Parti'nin seçim beyannamesinde annelere özel bölüm. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş ve konuğu Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin aktardı.
Türkiye’nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri!
Türkiye’nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri!
Her gebeye bir ebe projesi
"Her gebeye bir ebe" projesi
TCG Anadolu tekrar ziyarete açıldı!
TCG Anadolu tekrar ziyarete açıldı!
Afet evleri hızla yükseliyor
Afet evleri hızla yükseliyor
Atak-2 helikopteri ilk kez A Haber’de!
Atak-2 helikopteri ilk kez A Haber'de!
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açılıyor
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açılıyor
Adım adım başvuru ekranı
Adım adım başvuru ekranı
Kırıkkale’de toplu açılış töreni
Kırıkkale’de toplu açılış töreni
Avrupa’daki Türklerden Cumhur İttifakı’na destek
Avrupa’daki Türklerden Cumhur İttifakı’na destek
Yargıtay’dan kiracıları sevindiren karar!
Yargıtay’dan kiracıları sevindiren karar!
Havalimanında seçim sandıkları kuruldu!
Havalimanında seçim sandıkları kuruldu!
Tarım ve Orman Bakanı A Haber’de
Tarım ve Orman Bakanı A Haber'de
Daha Fazla Video Göster