27 Mart 2025, Perşembe
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Hedef boykot mu ekonomik darbe mi? | ANALİZ
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel provokatif hamlelerine devam ediyor. Toplumu ve sokağı kışkırtmak için her türlü kaos aktörünü kullanan CHP'nin bu tutumu akıllara 2013 döneminde yaşananları getiriyor. Dünden bugüne farklı figüranlar ile sahnelenen bu oyunun perde arkası analiz haberimizde...