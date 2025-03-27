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Hedef boykot mu ekonomik darbe mi? | ANALİZ

Hedef boykot mu ekonomik darbe mi? | ANALİZ

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.03.2025 14:59
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel provokatif hamlelerine devam ediyor. Toplumu ve sokağı kışkırtmak için her türlü kaos aktörünü kullanan CHP'nin bu tutumu akıllara 2013 döneminde yaşananları getiriyor. Dünden bugüne farklı figüranlar ile sahnelenen bu oyunun perde arkası analiz haberimizde...
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Hedef boykot mu ekonomik darbe mi? | ANALİZ
Hedef boykot mu ekonomik darbe mi?
Hedef boykot mu ekonomik darbe mi?
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