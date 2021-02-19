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HDP'li 9 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılıyor! İşte 9 vekilin isimleri...

A Haber
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Giriş: 19.02.2021 16:11
Güncelleme:19.02.2021 16:12
Son dakika haberleri... Kobani olayları soruşturmasında 9 HDP'li milletvekili hakkında fezleke düzenlenerek dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle Meclis'e gönderildi. Peki dokunulmazlıklarının kaldırılması için haklarında fezleke düzenlenen 9 HDP'li vekil kim? Ayrıntılıları A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında aktardı.

SON DAKİKA HABERİ | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani soruşturması kapsamında Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırladı.

6-7-8 Ekim 2014'teki "Kobani olayları" olarak bilinen ve 37 kişinin hayatını kaybettiği terör eylemlerine ilişkin 9 HDP'li milletvekili hakkında fezleke düzenlenerek dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle Meclis'e gönderildi.

İŞTE O MİLLETVEKİLLERİ:

1.Fatma Kurtulan
2.Garo Paylan
3.Hüda Kaya
4.Meral Danış Beştaş
5.Hakkı Saruhan Oluç
6.Serpil Kemalbay Pekgözegü
7.Sezai Temelli
8.Pero Dundar
9.Pervin Buldan

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

TBMM'ye ulaşan fezlekeler, ilgili komisyonlarda ele alındıktan sonra oylama için Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde karar alınması halinde HDP'li milletvekilleri için adli süreç başlayacak.

HDP MYK, SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 6 Ekim 2014'te yaptığı toplantı devam ederken MYK adına yapılan açıklamada, bütün uluslararası kurumların, demokratik kitle, emek ve meslek örgütlerinin Kobani'de yaşananlara karşı harekete geçmesi gerektiği belirtilerek, "Kobani'de yaşanan katliam girişimine karşı 7'den 70'e bütün halklarımızı sokağa, alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz. Bundan böyle her yer Kobani'dir" ifadelerine yer verilmişti.

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