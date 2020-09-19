19 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HDP Sözcüsü Ebru Günay skandal sözler: Atatürk'ü ve Osmanlıyı "soykırımcı" ilan etti

HDP Sözcüsü Ebru Günay skandal sözler: Atatürk'ü ve Osmanlıyı "soykırımcı" ilan etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.09.2020 13:46
Güncelleme:19.09.2020 13:55
HDP iftira ve saldırı politikalarına bir yenisini daha ekledi. HDP Sözcüsü Ebru Günay, partisinin il örgütüne düzenlediği basın toplantısında, hem Osmanlı Devleti'ni hem de Mustafa Kemal Atatürk'ü kendince hedef aldı. Günay, 1915'te yaşanan olaylar için "soykırım" ifadesini kullanarak Osmanlı Devleti'ni suçladı. 1938 yılında yaşanan Dersim Olayları için de aynı ifadeyi kullanarak Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef aldı.
HDP'li isimden skandal sözler! Hem Osmanlıyı hem Atatürk'ü hedef aldı
HDP'li isimden skandal sözler! Hem Osmanlıyı hem Atatürk'ü hedef aldı
Asker olmak istiyor! İşte sebebi...
Asker olmak istiyor! İşte sebebi...
Bakan Gül'den Halil Sezai yorumu: Bu bir vandallıktır
Bakan Gül'den Halil Sezai yorumu: Bu bir vandallıktır
Dev proje açılıyor! Başkan Erdoğan da katılacak
Dev proje açılıyor! Başkan Erdoğan da katılacak
Başkan Erdoğan'dan Roş Aşana Bayramı mesajı
Başkan Erdoğan'dan Roş Aşana Bayramı mesajı
Türkiye'deki herkesi ilgilendiriyor! 1 Aralık kritik tarih
Türkiye'deki herkesi ilgilendiriyor! 1 Aralık kritik tarih
Özel Harekat Polisleri riskli operasyonlara böyle hazırlanıyor!
Özel Harekat Polisleri riskli operasyonlara böyle hazırlanıyor!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunan paçavrasına sert tepki!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunan paçavrasına sert tepki!
Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi yapılıyor
Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi yapılıyor
Trump'tan flaş korona aşısı açıklaması!
Trump'tan flaş korona aşısı açıklaması!
Çipli kimlikle ehliyet nasıl birleştirilir?
Çipli kimlikle ehliyet nasıl birleştirilir?
Macron'dan Türkçe Doğu Akdeniz mesajı!
Macron'dan Türkçe Doğu Akdeniz mesajı!
Daha Fazla Video Göster