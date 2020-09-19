HDP Sözcüsü Ebru Günay skandal sözler: Atatürk'ü ve Osmanlıyı "soykırımcı" ilan etti

HDP iftira ve saldırı politikalarına bir yenisini daha ekledi. HDP Sözcüsü Ebru Günay, partisinin il örgütüne düzenlediği basın toplantısında, hem Osmanlı Devleti'ni hem de Mustafa Kemal Atatürk'ü kendince hedef aldı. Günay, 1915'te yaşanan olaylar için "soykırım" ifadesini kullanarak Osmanlı Devleti'ni suçladı. 1938 yılında yaşanan Dersim Olayları için de aynı ifadeyi kullanarak Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef aldı.