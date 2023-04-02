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HDP Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemeye başladı! HDP'li Hasip Kaplan: 1 oy Kılıçdaroğlu'na 1 oy HDP'ye

A Haber
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Giriş: 02.04.2023 14:30
Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek olan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, şimdide açıktan CHP lideri için oy istemeye başladı. HDP'li Hasip Kaplan sosyal medya hesabından "1 oy Kılıçdaroğlu'na, 1 oy HDP'ye. Muharrem akıllı ol. 14 Mayıs'ta ampülü sandıkta patlatıyoruz." cümlelerini kurdu.
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