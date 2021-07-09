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Hayvan hakları yasasında neler var? Yeni Hayvan Hakları cezaları ne?

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Giriş: 09.07.2021 09:33
Hayvan hakları yasasında neler var? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Düzenleme sonrasında yasanın içeriği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, Hayvan hakları yasasında neler var? Yeni Hayvan Hakları yasası neleri kapsıyor, cezaları ne? İşte maddeleri...
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