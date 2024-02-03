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Hatay'da 2 hastane açıldı! Başkan Erdoğan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi açılışında açıklamalarda bulundu

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.02.2024 18:46
Başkan Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi açılışında açıklamalarda bulundu.
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