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Hastane katliamı sonrası Kudüs’te neler yaşanıyor? A Haber ekipleri bölgede

A Haber
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Giriş: 19.10.2023 10:01
İsrail-Hamas savaşında 13. güne girildi. İsrail savaş uçakları geçtiğimiz gün hastaneyi hedef aldı ve 471 kişi hayatını kaybetti. Bölgede tansiyon sürekli olarak yüksek. İsrail’in hastane katliamı sonrası Kudüs’te yoğun güvenlik önlemleri alındı. O noktadan son gelişmeleri ATV muhabiri Özlem Aktay ve kameraman Arif Soner Kalkan aktardı.
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