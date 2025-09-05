05 Eylül 2025, Cuma
Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz'de çekilme kararı!
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, CHP İstanbul İl Kongresi'nde yetkisizlik ve usulsüzlük yapıldığına dair devam eden davada 2 Eylül Salı günü ara karar açıklandı. Bu kapsamda kararda, Çelik ve yönetiminin yerine CHP'li Gürsel Tekin başkanlığında aralarında Hasan Babacan'ın da bulunduğu 5 kişiden oluşan Geçici Kurul'un atanmasına hükmedildi. Yaşanan gelişmenin ardından Hasan Babacan'ın ardından Müjdat Gürbüz de CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminden çekildi.