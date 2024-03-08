Hangi ülkeler NATO üyesi?

Türkiye ve Macaristan'dan gelen onayla NATO kapısı açılan İsveç, Washington'da düzenlenen törenle ittifaka resmen katıldı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan katılım belgesini teslim alan İsveç Dışişleri Bakanı, "Bu, özgürlük için büyük bir zaferdir" yorumunu yaptı. NATO'nun 32. üyesi olan İsveç'in bayrağı, 11 Mart'ta Brüksel'deki NATO karargahına çekilecek.

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