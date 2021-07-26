Hangi illere yasaklar gelecek? Sorusun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de kademeli normalleşme 3. kez devreye alındı. Son günlerde delta varyantının etkisi ile vaka sayılarında belirgin bir artış yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmayan vatandaşları aşı olmaları ve tedbirlere uyulması konusunda uyarılarını sürdürüyor. Kabine Toplantısı sonrasında yasakların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte, Hangi illere yasaklar gelecek? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 15 Ağustos...