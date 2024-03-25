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Hamza Dağ A Haber’de! "Dar gelirli vatandaşa özel kart" | "Suya yüzde 50 indirim"

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.03.2024 22:36
31 Mart yerel seçimleri için son haftaya girildi. Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ gece gündüz demeden seçim çalışmalarına devam ediyor. Pazar günü vatandaşlar sandık başında olacak ve önümüzdeki 5 yıl görevde olması beklenen belediye başkanları halk oylaması ile seçilecek. A Haber canlı yayınına katılan Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ İzmir’deki seçim çalışması sürecini ve projelerini anlattı.
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Hamza Dağ A Haber’de! Dar gelirli vatandaşa özel kart | Suya yüzde 50 indirim
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