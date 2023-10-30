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Hamas İsrail vatandaşı olmayan rehineleri bırakacak mı? İran Dışişleri Sözcüsü: Hamas ile görüştük, olumlu söz aldık

A Haber
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Giriş: 30.10.2023 16:22
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail vatandaşı olmayan esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin Hamas ile görüştüklerini söyledi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan anlattı.
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