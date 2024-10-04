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Hamaney'in mesajlarının perde arkası! Uzman isimler A Haber'de yorumladı

Hamaney'in mesajlarının perde arkası! Uzman isimler A Haber'de yorumladı

Ahmet Nazif Vural
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Giriş: 04.10.2024 12:06
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının şiddeti arttı. Patlamalar peş peşe geldi. Vurulan noktalardan alevler yükseldi. İsrail ordusu, Nasrallah'ın ardından Hizbullah'ın ikinci ismi Haşim Safiyüddin'in de öldürüldüğünü iddia etti. 5 yıl sonra cuma namazı kıldıran Hamaney'in elinde silahla konuşması dikkat çekti. Ateş çemberine dönen Orta Doğu’da gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
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