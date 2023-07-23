23 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Halk TV'de fondaşlar birbirine girdi! CHP'nin fesih kararı sonrası akılalmaz ilişkiler ağı çıkar çatışması

Halk TV'de fondaşlar birbirine girdi! CHP'nin fesih kararı sonrası akılalmaz ilişkiler ağı çıkar çatışması

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.07.2023 15:40
CHP, Halk TV ile sözleşmesini tek taraflı feshetmesi sonrası CHP Genel Merkezi, CHP’li belediyelere genelge göndererek karara uymalarını istedi. CHP yandaşlarında başlayan medya operasyonu siyaset kulislerinde, "Bay Kemal intikam alıyor" yorumlarına neden oldu. Yaşananlar sonrası Halk TV'de CHP'ye bombardıman yayınları da başlarken partiden yapılan açıklamaya paralel olarak yandaşlar birbirine girdi. Halk TV sunucusu Bengü Şap Babaeker, Almanya'nın DW Türkçe İstanbul Koordinatörü Bülent Mumay’ın eşinin CHP sosyal medya koordinatörü olarak atanması üzerinden gazetecinin, Halk TV ile CHP arasında yapılan sözleşmeyi eleştirmesini perdelemek istedi. İşte yandaşların birbirine düştüğü anlarda yaşananlar.
Halk TV’de fondaşlar birbirine girdi!
Halk TV'de fondaşlar birbirine girdi!
İşte CHP’nin kozmik odası
İşte CHP’nin kozmik odası
Tersine göçü teşvik edecek proje masada!
Tersine göçü teşvik edecek proje masada!
Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular
Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular
HÜDA-PAR’a saldırı! Çelik’ten flaş açıklama
HÜDA-PAR’a saldırı! Çelik'ten flaş açıklama
CHP Halk TV’nin musluğunu kesti!
CHP Halk TV'nin musluğunu kesti!
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Başkan Erdoğan İstanbul'da
İşte tamamlanan örnek deprem konutu!
İşte tamamlanan örnek deprem konutu!
Şehitlerin kanı yerde kalmadı
Şehitlerin kanı yerde kalmadı
Kılıçdaroğlu’na ’gizli protokol’ göndermesi
Kılıçdaroğlu'na 'gizli protokol' göndermesi
CHP’li Sevigen A Haber’de duyurdu!
CHP’li Sevigen A Haber’de duyurdu!
CHP’de Zoom toplantısı krizi
CHP'de "Zoom" toplantısı krizi
Daha Fazla Video Göster