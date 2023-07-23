23 Temmuz 2023, Pazar
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Halk TV'de fondaşlar birbirine girdi! CHP'nin fesih kararı sonrası akılalmaz ilişkiler ağı çıkar çatışması
CHP, Halk TV ile sözleşmesini tek taraflı feshetmesi sonrası CHP Genel Merkezi, CHP’li belediyelere genelge göndererek karara uymalarını istedi. CHP yandaşlarında başlayan medya operasyonu siyaset kulislerinde, "Bay Kemal intikam alıyor" yorumlarına neden oldu. Yaşananlar sonrası Halk TV'de CHP'ye bombardıman yayınları da başlarken partiden yapılan açıklamaya paralel olarak yandaşlar birbirine girdi. Halk TV sunucusu Bengü Şap Babaeker, Almanya'nın DW Türkçe İstanbul Koordinatörü Bülent Mumay’ın eşinin CHP sosyal medya koordinatörü olarak atanması üzerinden gazetecinin, Halk TV ile CHP arasında yapılan sözleşmeyi eleştirmesini perdelemek istedi. İşte yandaşların birbirine düştüğü anlarda yaşananlar.