Paketli altında "ayar" oyununa dikkat! Altın almak için doğru zaman mı?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcı kadar dolandırıcıların da iştahını kabartırken, piyasaya sürülen sahte gram altınlar vatandaşın cebini tehdit ediyor. Kuyumcudan aldığı altını bozdururken sahte olduğunu öğrenen bir vatandaş büyük şok yaşarken, uzmanlar paketli altın alırken "fatura, sertifika ve güvenilir satıcı" uyarısında bulunuyor. İşte altın alırken dikkat edilmesi gereken hayati ayrıntılar ve piyasadaki son durum…