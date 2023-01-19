Hakan Fidan Libya Başbakanı ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile Libya'nın başkenti Trablus'ta bir araya geldi.

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