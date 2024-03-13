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Güneş tarlası yalanıyla dolandırıcılık! Güneş tarlası tuzağına dikkat

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2024 11:08
Saadet zinciri benzeri dolandırıcılıklara bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcılar 25 metrekarelik parselleri 20 bin liradan satarak buralara kurulacak güneş panellerinden üretilen elektrikle aylık 2 bin TL kira vermeyi taahhüt etti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ise suç duyurusunda bulundu. İşte detaylar…

YATIRIM SAHTEKARLARINA DİKKAT! GÜNEŞ TARLASI VURGUNU

*SÜSLÜ REKLAMLARA DİKKAT

*YÜKSEK KAZANÇ VAADİ DOLANDIRILMA İŞARETİ

*KAZANÇ GARANTİSİ VERİLİYORSA PRAMİT SATIŞ SİSTEMİ VARDIR

*SİZDEN YENİ YATIRIMCI BULMANIZ İSTENİRSE DİKKAT

*SİSTEME GİRENLERDE KURANLAR KADAR SUÇLU SAYILIYOR

*ŞİRKET KURULMASI İZİN ANLAMI TAŞIMAZ

PRAMİT SATIŞ SİSTEMİ NASIL ANLAŞILIR?

*GÖSTERİŞLİ REKLAMLAR YAPARLAR

*KAÇIRILMAYACAK FIRSAT, BİTMEDEN AL GİBİ BASKICI SÖYLEM VARDIR

*KAR TEKLİFİ NORMAL OLMAYACAK KADAR YÜKSEKTİR

*KAZANÇ DIŞINDA SİSTEMLE İLGİLİ BİLGİ VERİLMEZ

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