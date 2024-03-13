Güneş tarlası yalanıyla dolandırıcılık! Güneş tarlası tuzağına dikkat

Saadet zinciri benzeri dolandırıcılıklara bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcılar 25 metrekarelik parselleri 20 bin liradan satarak buralara kurulacak güneş panellerinden üretilen elektrikle aylık 2 bin TL kira vermeyi taahhüt etti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ise suç duyurusunda bulundu. İşte detaylar…

YATIRIM SAHTEKARLARINA DİKKAT! GÜNEŞ TARLASI VURGUNU

*SÜSLÜ REKLAMLARA DİKKAT

*YÜKSEK KAZANÇ VAADİ DOLANDIRILMA İŞARETİ

*KAZANÇ GARANTİSİ VERİLİYORSA PRAMİT SATIŞ SİSTEMİ VARDIR

*SİZDEN YENİ YATIRIMCI BULMANIZ İSTENİRSE DİKKAT

*SİSTEME GİRENLERDE KURANLAR KADAR SUÇLU SAYILIYOR

*ŞİRKET KURULMASI İZİN ANLAMI TAŞIMAZ

PRAMİT SATIŞ SİSTEMİ NASIL ANLAŞILIR?

*GÖSTERİŞLİ REKLAMLAR YAPARLAR

*KAÇIRILMAYACAK FIRSAT, BİTMEDEN AL GİBİ BASKICI SÖYLEM VARDIR

*KAR TEKLİFİ NORMAL OLMAYACAK KADAR YÜKSEKTİR

*KAZANÇ DIŞINDA SİSTEMLE İLGİLİ BİLGİ VERİLMEZ