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Grand İsias Otel’in ilk raporu! 65 kişiye mezar oldu

A Haber
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Giriş: 23.02.2023 08:48
Depremde Yavru Vatan'ın yüreğine ateş düşüren haber Adıyaman'da yerle bir olan İsias Otel'den gelmişti. Apartmandan otele dönüştürülen binada, 35 kişilik voleybol kafilesinden kurtulan olmadı. Acılı ailelerin, oteldeki kolonların kesildiği iddiasını ATV haber olarak daha önce de gündeme taşımıştık. Bilirkişi incelemesinin hazırladığı ilk rapor, iddiaları destekler nitelikte. Ekibimiz o gün yaşananları enkazdan çıkmasına rağmen çocuğunu kaybeden acılı bir babaya sordu.
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