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Görüntüleri MSB paylaştı! TCG ANADOLU Sarayburnu'ndan böyle ayrıldı

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Giriş: 23.04.2023 11:46
Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açılan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, demir aldı. Dev gemi drone kamerası ile görüntülendi. MSB sosyal medya hesabından TCG Anadolu Gemisinin Sarayburnu'ndan hareket ettiği anlara ait görüntüleri paylaştı.
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