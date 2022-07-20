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Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ'a son görev!

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.07.2022 14:13
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ son yolculuğuna uğurlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da cenaze törenine katıldı.
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Göksel Gümüşdağ'ın annesine son görev!
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