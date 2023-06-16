16 Haziran 2023, Cuma
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Genel Merkez’den İmamoğlu'na uyarı! Kuşoğlu: Genel Başkan'a karşı daha dikkatli olmalılar
CHP yönetimi Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden aday göstermeye hazırlanıyor. Genel Merkez’den değişim çağrıları yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik dikkat çekici bir uyarı da geldi. Bülent Kuşoğlu, “Genel Başkan’a karşı dikkatli olmalılar.” dedi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.