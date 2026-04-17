Genç araştırma görevlisi kurşunların hedefi oldu!

Balıkesir, genç bir akademisyenin hayattan koparıldığı akılalmaz bir saldırıyla sarsıldı. Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olan 1995 doğumlu Serhat Kaçmaz, bir restoranda arkadaşıyla yemek yediği sırada, motosikletli ve maskeli saldırganların hedefi olan bir markete açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Henüz 3 aylık evli olan Kaçmaz’ın ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğarken, emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu saldırganlar kıskıvrak yakalandı.