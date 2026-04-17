Genç araştırma görevlisi kurşunların hedefi oldu!

Balıkesir, genç bir akademisyenin hayattan koparıldığı akılalmaz bir saldırıyla sarsıldı. Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olan 1995 doğumlu Serhat Kaçmaz, bir restoranda arkadaşıyla yemek yediği sırada, motosikletli ve maskeli saldırganların hedefi olan bir markete açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Henüz 3 aylık evli olan Kaçmaz’ın ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğarken, emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu saldırganlar kıskıvrak yakalandı.

Sıradaki Videolar
Yaşam Van’da şehitler için mevlid-i şerif programı düzenlendi
Yaşam Bakan Bayraktar: Akıllı dönüşüm şart
Yaşam Beyoğlu’nda minibüs ile otomobil çarpıştı
Yaşam Ordu’da üreticilere 45 ton tohumluk patates dağıtıldı
Yaşam Müzisyen Rıza Tamer Şişman hayatını kaybetti

Gündemden Videolar

ETEK GİYİP POZ VERMİŞ!
Poligondaki görüntüleri ortaya çıktı!
İşte İsa Aras’ın bilgisayarından çıkan sözde oyun
Okul dehşetinin büyümesini önleyen aşçı A Haber'de!
Gram altında yükseliş sürecek mi?
Kartal'da yalnız yaşayan kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Dijital inlerine girildi | Sosyal medyadaki kaos planı çöktü