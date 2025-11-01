Gebze’de çöken bina! 3 bina daha boşaltıldı! Bölgede neler oluyor?

Gebze’de 29 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde 7 bina çökmüş ve 5 kişilik Bilir ailesinden geriye sadece 18 yaşındaki Dilara Bilir kaldı. Bölgede hareketlilik devam ediyor. Dün akşam çökme riski olan 3 bina daha boşaltıldı. Bölgede bulunan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral son durumu anlattı.

