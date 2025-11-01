01 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Gebze’de çöken bina! 3 bina daha boşaltıldı! Bölgede neler oluyor?
Gebze’de çöken bina! 3 bina daha boşaltıldı! Bölgede neler oluyor?

Gebze’de çöken bina! 3 bina daha boşaltıldı! Bölgede neler oluyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.11.2025 10:23
Gebze’de 29 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde 7 bina çökmüş ve 5 kişilik Bilir ailesinden geriye sadece 18 yaşındaki Dilara Bilir kaldı. Bölgede hareketlilik devam ediyor. Dün akşam çökme riski olan 3 bina daha boşaltıldı. Bölgede bulunan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral son durumu anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gebze’de çöken bina! 3 bina daha boşaltıldı! Bölgede neler oluyor?
3 bina daha boşaltıldı! Bölgede neler oluyor?
3 bina daha boşaltıldı! Bölgede neler oluyor?
Altay envanterde! Dost sevinsin düşman düşünsün
Altay envanterde! Dost sevinsin düşman düşünsün
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor
Can Holding soruşturması İran’a uzandı!
Can Holding soruşturması İran'a uzandı!
Yeni bir silahlanma yarışı kapıda
“Yeni bir silahlanma yarışı kapıda”
Yeni bir soğuk savaşın eşiğindeyiz
"Yeni bir soğuk savaşın eşiğindeyiz"
Kurum: Bölgede 16 binayı tahliye ettik
Kurum: Bölgede 16 binayı tahliye ettik
Kocaeli Valisi Aktaş: Kolonlarda çatlak var
Kocaeli Valisi Aktaş: Kolonlarda çatlak var
Gebze’de bir kez daha çökme alarmı
Gebze'de bir kez daha çökme alarmı
İstanbul’umuza hizmet etmeye hazır
"İstanbul’umuza hizmet etmeye hazır"
KADEM 9. dönem ödülleri sahiplerini buldu!
KADEM 9. dönem ödülleri sahiplerini buldu!
Seçim manipülasyonu adım adım nasıl yapıldı?
Seçim manipülasyonu adım adım nasıl yapıldı?
Daha Fazla Video Göster