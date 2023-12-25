Gazzeli babanın en zor anı! Aklın sınırlarını zorlayan acı | A Haber Spikeri Cansın Helvacı: Hangi cümlem anlatır bu acıyı?

Gazze’ye 80 gündür ölüm yağıyor. Katil İsrail’in mülteci kampına yönelik saldırısında 70 kişi öldü. Gazze'den korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. A Haber Spikeri Cansın Helvacı, o görüntüleri anlatırken güçlük çekti. Helvacı, "Ben şimdi bunu hangi kelimeyle ifade edeyim? Hangi cümlem anlatır bu acıyı?" ifadelerini kullandı. İşte o yürekleri yakan görüntüler...

Katil İsrail'in mülteci kampına yönelik saldırısında 70 kişi öldü.

Katiller sürüsü 80 gündür dünyanın gözü önünde soykırım yapıyor.

A Haber Spikeri Cansın Helvacı, canlı yayında o görüntüleri anlatırken zor anlar yaşadı.

İşte o ifadeleri;

80 gün… Bizler bir şekilde hayatımızı yaşamaya devam ediyoruz. Hayatın olağan akışında çoluk çocuk, sevdiklerimiz…

Bunlar Gazze'den gelen canlı görüntüler. 80 gündür belki de tırnak içerisinde en sıradan görüntülerden bir tanesi oldu artık bu. Bizim için olmadı ama onlar için. Boylu boyunca metrelerce dizdiler hayatını kaybeden yakınlarını yerlere, hastane bahçelerine… Bu da o hastanelerden bir tanesi. Aksa Hastanesi.

Günlerdir bu insanlar göz göre göre öldürüldüler.

Naaşlarının vurulduğunu gördük. Bombaların gölgesinde hayatta kalabilenler. Onlar mı şanslı yoksa hayata veda edenler mi bunu düşünür hale geldik.

80 gündür hiç durmaksızın havadan, karadan devam ediyor bu soykırım.

GAZZELİ BABANIN EN ZOR ANI

Ben şimdi bunu hangi kelimeyle ifade edeyim? Hangi cümlem anlatır bu acıyı?

Yanı başına diğer evladını da getiriyorlar. Bir baba…

Biz uyuyup uyanırken, biz hayatlarımıza devam ederken o insanlar 24 saat boyunca saat boyunca bu acıyı yaşıyor.

İçimizde hala şu görüntülere bakıp da yutkunmayan, durup bir düşünmeyen varsa…