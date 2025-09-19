Gazze’de yıkım ve göç bitmezken Tel Aviv’de eğlence sürüyor! ABD ateşkesi yine veto etti

Gazze’de aylardır İsrail’in soykırımı sürerken Filistinliler son kara saldırısı ile yine göçe zorlandı. The Guardian soykırımcıların yaşam merkezi olan Tel Aviv’de yaptığı röportajlara göre İsrail toplumunun büyük kısmı Gazze’de masum insan olmadığını düşünüyor. Katil ülkenin sesi olan sözde gazete Haaretz ise İsrail terör örgütü üyelerinin keyfi öldürmelerini yazdı. Soykırım ve katliam destekçisi ABD ise BM Güvenlik Konseyi’nde kalıcı ateşkes tasarısını tek başına veto etti.

