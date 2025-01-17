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Gazze’de ateşkesi şekillendiren diplomasi! Erdoğan ve Trump etkisi

Gazze'de ateşkesi şekillendiren diplomasi! Erdoğan ve Trump etkisi

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.01.2025 12:37
Güncelleme:17.01.2025 12:47
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın kasım ayındaki Ankara ziyareti, Hamas’ın şartları ve Trump’ın müdahaleleriyle şekillenen ateşkes sürecinde Türkiye’nin ve Katar’ın rolü ön plana çıktı. A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzaslan, bu süreçte diplomatik çabaların arka planını anlattı.
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Gazze’de ateşkesi şekillendiren diplomasi! Erdoğan ve Trump etkisi
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