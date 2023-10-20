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Gazze'de ailesini kaybeden kızın feryadı yürekleri dağladı: Babam nerede, annem nerede?"

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Giriş: 20.10.2023 15:41
İsrail'in saldırılarında yüzlerce çocuk yaşamını yitirdi. Yüzlercesi de anne ve babasını kaybetti. Haya isimli küçük kız da o çocuklardan sadece bir tanesi. İşte Haya'nın yürekleri dağlayan feryadı...
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