Gazze'de ailesini kaybeden kızın feryadı yürekleri dağladı: Babam nerede, annem nerede?"

İsrail'in saldırılarında yüzlerce çocuk yaşamını yitirdi. Yüzlercesi de anne ve babasını kaybetti. Haya isimli küçük kız da o çocuklardan sadece bir tanesi. İşte Haya'nın yürekleri dağlayan feryadı...

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