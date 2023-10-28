Gazze Şifa Hastanesi doktoru Malhis: Yardım gelmezse hepsi ölecek

Gazze Şifa Hastanesi kadın doğum uzmanı Fadia Malhis, şartların hastalar için çok zorlaştığını söyledi. Malhis, hastanedeki yoğun bakım servisinde kalan bebekleri göstererek "Elektrik yok, müdahale edilmezse bu bebekler ölecek" diyerek uluslararası toplumdan acil yardım talebinde bulundu.

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