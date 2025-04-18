18 Nisan 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Gazze karanlıkta ve aç! İsrail çocukları diri diri yaktı
İsrail'in yardım girişini ve elektrik sevkiyatını durdurduğu Gazze'de insani durum kötüleşiyor. İnsanlar karanlık ve açlıkla mücadele ediyor. Öte yandan soykırım delili görüntülerin bölgeden gelmeye devam ediyor. İsrail bombalarının hedefi yine çadırlardı. Acımasız saldırı kadın ve çocukları alev kapanının ortasında bıraktı.