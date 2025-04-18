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Gazze karanlıkta ve aç! İsrail çocukları diri diri yaktı

Gazze karanlıkta ve aç! İsrail çocukları diri diri yaktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.04.2025 10:10
İsrail'in yardım girişini ve elektrik sevkiyatını durdurduğu Gazze'de insani durum kötüleşiyor. İnsanlar karanlık ve açlıkla mücadele ediyor. Öte yandan soykırım delili görüntülerin bölgeden gelmeye devam ediyor. İsrail bombalarının hedefi yine çadırlardı. Acımasız saldırı kadın ve çocukları alev kapanının ortasında bıraktı.
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Gazze karanlıkta ve aç! İsrail çocukları diri diri yaktı
İsrail çocukları diri diri yaktı
İsrail çocukları diri diri yaktı
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