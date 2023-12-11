Gazze için küresel grev çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, katil İsrail'in abluka altındaki Gazze şeridindeki saldırılarını durdurmak için tüm dünyaya küresel greve gitme çağrısı yaptı. Kudüs'teki son durumu Anadolu Ajansı Ortadoğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz aktardı.

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