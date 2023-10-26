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Gazze 20 gündür acımasız bombalanıyor! İsrail savaş uçakları masumlara ölüm kusuyor

A Haber
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Giriş: 26.10.2023 16:25
İsrail’in masumlara yönelik savaşında 20. gün yaşanırken öğleden sonra Gazze sınırındaki konuşlu topçu birlikleri ve obüsler dakikalarca atış yaptı. O noktadan son gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.
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