Gazze 20 gündür acımasız bombalanıyor! İsrail savaş uçakları masumlara ölüm kusuyor

İsrail’in masumlara yönelik savaşında 20. gün yaşanırken öğleden sonra Gazze sınırındaki konuşlu topçu birlikleri ve obüsler dakikalarca atış yaptı. O noktadan son gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.

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